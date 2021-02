Sean Penn woedend na kritiek over omstandigheden vaccinatielocatie

De New York Times schreef afgelopen week een artikel over de vaccinatielocatie in Dodger Stadium. Daarin werd een dag beschreven in het honkbalstadion dat nu is omgebouwd tot vaccinatiegelegenheid. In de comments onder het artikel liet één persoon anoniem weten dat daarin een te rooskleurig beeld wordt geschetst, omdat medewerkers zes dagen per week, achttien uur per dag werken. Een ander liet weten dat het personeel geen donuts kregen, zoals in het artikel omschreven, en dat er technische problemen opspelen bij het aanmelden.

Penn stuurde daarop een e-mail naar de medewerkers van zijn stichting, die in handen kwam van de L.A. Times. „Wie dit geschreven heeft: weet dat elke cel in mijn lichaam zich kwaad maakt om hoe deze actie je bondgenoten hier in een slecht daglicht heeft geplaatst. Ik heb het advies gekregen om hier niet de woorden te gebruiken waarmee ik normaal gesproken jouw daden zou beschrijven.”

De acteur richtte CORE (Community Organized Relief Effort) op na de aardbeving in Haïti in 2010. De organisatie is door de jaren heen na verschillende natuurrampen bijgesprongen met hulp en biedt sinds maart gratis coronatesten aan in de VS.