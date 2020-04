Nieuw seizoen Bed & Breakfast start met ruim 1,7 miljoen kijkers

De show, waarin B&B-eigenaren bij elkaar logeren en elkaars verblijf beoordelen, is daarmee een van de best bekeken programma’s van de dag. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur wist met bijna 2,5 miljoen kijkers meer mensen te boeien. De RTL-show The Voice Kids maakt de top drie compleet met ruim 1,4 miljoen geïnteresseerden.

De muzikale spelshow Thank you for the music van SBS6 had vrijdag een iets moeizamere start. Voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen zaten 398.000 mensen voor de buis. Vorig jaar trok de eerste aflevering meer bekijks, namelijk 582.000 kijkers.