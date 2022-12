John de Bever voegt zich bij Holland Zingt Hazes: ’Onverwacht mooi cadeau’

De Bever noemt het „een absoluut hoogtepunt in zijn carrière” dat hij een van de artiesten is die nummers van wijlen André Hazes zal gaan zingen. „Ik vind hem de grootste volkszanger die Nederland ooit heeft gekend en ooit zal kennen. Het is altijd een droom van mij geweest om aan Holland Zingt Hazes mee te doen. Dat het er nu echt van gaat komen is een onverwacht mooi cadeau.”

De Bever voegt zich bij onder anderen Jeroen van der Boom, Waylon, Gerard Joling, Samantha Steenwijk en Jamai. André Hazes (junior) maakt na een periode van rust zijn comeback tijdens de concerten. De zanger, die eerder zei een pauze te nemen vanwege een emotionele burn-out, vertelde later dat hij kampte met verslavingen.

Zijn zus Roxeanne Hazes is er niet bij. De zangeres stopt met het jaarlijkse meezingfeest omdat ze er geen zin meer in heeft. „Ik zong nog één keer per jaar mijn vaders liedjes. Dit was al tien jaar iets waar ik elke keer naar uitkeek, een bijzonder moment om mijn vader te eren. Het publiek is fantastisch. Jullie zorgden ervoor dat het altijd een feestje was”, schreef ze eerder op Instagram.