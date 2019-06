Rock Werchter rolt hitteplan uit

Donderdag, de eerste dag van het festival, wordt het 33 graden in Werchter, zo verwacht Weeronline. Daarna zijn de vooruitzichten wat onduidelijker, maar waarschijnlijk schommelt de temperatuur rond de 30 graden.

Festivalgangers en -medewerkers wordt bovenal gevraagd genoeg water te drinken. Bij alle sanitaire blokken is gratis water verkrijgbaar, bezoekers mogen een lege drinkbus meenemen om die te vullen. Verfrissingspunten met niet-drinkbaar water en vernevelingssystemen dienen voor verkoeling te zorgen.

Goed voor elkaar zorgen

The Barn en KluB C, twee grote podia, krijgen speciale verkoelingssystemen. Die zuigen warme lucht bovenin de tenten weg en blazen gekoelde lucht naar binnen. Op die manier is het binnen iets koeler dan buiten.

Naast genoeg water drinken, wordt de festivalgangers gevraagd om bescherming te zoeken tegen de zon. Dat kan door in te smeren, maar ook door een hoed of een pet te dragen. De organisatie achter Rock Werchter roept bezoekers op goed voor elkaar te zorgen. Zo wordt gevraagd in slaap gevallen festivalgangers wakker te maken als ze in de volle zon liggen.

Rock Werchter is een van de grootste festivals van België. Dit jaar staan onder meer The Cure, Mumford & Sons, Kylie Minogue, Muse, Tool, Florence + the Machine op het podium.