’Internationale artiesten pas begin 2022 weer in Nederland’

„We zijn afhankelijk van landen om ons heen. Zo’n grote band moet een hele tournee draaien. Als Duitsland of Engeland nog dicht zijn, gaat het niet door”, aldus De Winter in Het Parool. „Wij kunnen de Rolling Stones niet bellen met de vraag: ‘Hebben jullie morgen wat te doen?’ We werken vaak ruim een jaar vooruit.”

Ook Duncan Stutterheim, medeoprichter en eigenaar van entertainmentbedrijf ID&T, ziet de nabije toekomst voor concerten en festivals in Nederland somber in. „Niemand durft het nog te zeggen, maar je moet realistisch zijn: de festivalzomer van volgend jaar kun je waarschijnlijk afschrijven. De voorbereidingen kunnen pas beginnen wanneer zeker is dat festivals door kunnen gaan. Vanaf dat moment is er zeker een half jaar nodig.”