Songfestivaldeelnemers Mia en Dion zien toekomst als soloartiesten

„In principe komen we erin als twee losse artiesten”, zegt Dion. „Dat is ook waarom we Mia Nicolai en Dion Cooper zijn en niet The Common Linnets bijvoorbeeld. En we hebben tot nu toe altijd apart van elkaar gewerkt.” Ze zijn dan ook allebei al bezig met werken aan een eigen album, en daar gaan ze straks gewoon apart van elkaar mee verder.

Toch sluiten ze ook niet uit dat ze daarnaast samen blijven werken. „Dat we hierna nog samen in de studio duiken of dat we gaan schrijven”, zegt Dion bijvoorbeeld. „Dat hangt er ook vanaf hoe goed het gaat in Liverpool, misschien gaan we wel toeren samen.”

Grote dingen

Want dat het straks hard gaat met de twee, die kans is zeer aanwezig. Je hoeft zelfs niet het Songfestival te winnen om door te breken. „Dat klopt, maar we zouden het natuurlijk wel heel erg leuk vinden”, reageert Mia lachend. En als dan straks de wereld aan hun voeten ligt, waar dromen ze dan van? „Hele grote dingen”, reageert Mia gelijk.

„Als het aan mij ligt dan zou het geweldig zijn als ik hierna in Europa mag toeren als headliner”, gaat ze verder. „En hopelijk op een gegeven moment misschien ook in Amerika.” „Muziek is het allertofste wat er is voor mij”, haakt Dion aan. „En voor hoe meer mensen ik dat mag doen hoe toffer het is. En als ik iets van impact kan maken dan is dat waar ik hier voor ben.”