Megan Thee Stallion vreesde voor haar leven tijdens schietincident

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Megan Thee Stallion vreesde voor haar leven toen zij in de zomer van 2020 betrokken raakte bij een schietpartij. De rapper praat maandag in CBS Mornings voor het eerst op televisie over het incident. In een fragment van de uitzending dat alvast werd gedeeld, is te zien hoe de zangeres in tranen vertelt over de schietpartij.