Eerste stap naar verzoening prins Harry en Charles?

Premium Stan Huygens Journaal

Exclusief kijkje in bijna opgeknapt paleis Het Loo

De herinrichting van Paleis Het Loo in Apeldoorn is in volle gang. Volgend jaar is het ’Nederlandse Versailles’ weer toegankelijk voor het publiek, nadat ruim drie jaar geleden de grootscheepse restauratie van €123 miljoen van start ging. De uitbreiding onder het voorplein is bijna voltooid en het i...