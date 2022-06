Oud-Bachelorette kandidaat Jethro in verslavingskliniek: ’Emotionele hel’

„Ik ben terug”, schrijft Jethro op Instagram. „12 Mei 2022 die dag vergeet ik nooit meer! ’s Ochtends afscheid nemen van mijn gezin voor zes weken. Waarheen? Zuid-Afrika… Een kliniek, een verslavingskliniek”, vervolgt hij. „Het was een nachtmerrie waarvan ik dacht dat mij dit nooit zou gebeuren maar die ochtend was een emotionele hel, de hele vlucht gehuild van verdriet en teleurstelling in mezelf. Nu zes weken verder is het een zegen dat ik mezelf de kans heb gegeven om te herstellen van een ziekte die mij mentaal en fysiek kapot maakte en niet te vergeten de mensen om mij heen ook”, blikt hij terug.

Hij legt uit dat hij steeds vaker naar verdovende middelen greep als hij moe was. Dit deed hij niet alleen op feestjes, maar ook op het werk en thuis. „Gelukkig was daar mijn gezin, mijn ouders en mijn schoonmoeder”, vervolgt hij. „Voor altijd dankbaar, onvoorwaardelijke liefde, maar uiterst bezorgd en terecht.” Hij benadrukt dan ook dat er altijd ’een oplossing en hoop is’. „Naar een gelukkig leven en een gezond leven.”

Gezin

Jethro is dan ook niet van plan zijn leven volledig om te gooien. „Ik ga niets anders doen dan normaal. Draaien komt weer. Studio gaat gewoon door. Alleen het oude gedrag verdwijnt met de dag. Het oude gedrag van mezelf manipuleren, niet eerlijk zijn tegen mezelf. Want door dar werd ik de slechtste versie van mijzelf en dit heeft mijn omgeving flink pijn gedaan.”

Het belangrijkste in zijn leven noemt hij nu dan ook zijn gezin. „Mijn vrouw, partner, grootste liefde ooit en beste moeder van onze fantastische zoon Bodie. Zij verdienen een gezonde partner en vader te hebben. Zij hebben mij door dik en dun gesteund! Nooit gedacht dat liefde zo diep ging, maar zij is een groot voorbeeld voor mij en Bodie”, gaat hij verder. „Ik ben terug. Gezond, fris en ready om weer in de wereld te staan. Ik zal de beste vader en partner ooit worden.”