Tientallen items van The Beatles onder de hamer

Muziekliefhebbers kunnen onder meer een gesigneerd exemplaar van hun eerste single bemachtigen, Love Me Do. De verwachte opbrengst daarvan is tussen de 15.000 en 20.000 pond. Ook gaat een van de brillen van John Lennon onder de hamer, waar naar schatting tussen de 30.000 en 40.000 voor gaat worden betaald.

Naast items van de vier Beatles zelf wordt ook een horloge geveild van manager Brian Epstein, ook wel bekend als de vijfde Beatle. Dit uurwerk van Cartier uit 1966 heeft een verwachte opbrengst van maximaal 20.000 pond.