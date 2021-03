The Crown-sterren: ’Ontroerd door reactie prins Harry’

„Ik zou zeggen dat Harry redelijk goed in staat is om te beoordelen wat feit en wat fictie is. Het was fijn om te horen dat hij begreep wat scenarioschrijver Peter Morgan probeert te doen in The Crown”, vertelt ze.

Prins Harry zei eind februari geen moeite te hebben met de populaire Netflix-serie. Hoewel er ook kritiek is op het feit dat de serie rond het Britse koninklijk huis niet de volledige waarheid laat zien, vindt de hertog van Sussex dat het duidelijk is dat het grotendeels fictief is. „Ze doen niet alsof ze het nieuws brengen”, zei de prins in een interview met goede vriend en talkshowhost James Corden.

Ook Emma Corrin, die de rol van prinses Diana op zich neemt, was blij met de reactie van prins Harry. „Peters versie van The Crown is zo fictief en het lijkt niet op de daadwerkelijke koninklijke familie”, vertelde ze. „Het ene moment heb ik het gevoel dat het zo anders is, maar aan de andere kant zijn de personages duidelijk gebaseerd op echte mensen.”

Ook zegt Corrin dankbaar te zijn voor zijn reactie. „Ik ben ongelooflijk ontroerd door wat hij zei”, vertelt ze. „De manier waarop hij erover sprak en het feit dat hij ernaar keek.. ik was erg ontroerd door het feit dat hij het voor elkaar kreeg. ”