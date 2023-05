Ringo Starr (82) wil zo min mogelijk vrije dagen tijdens tournee

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Ringo Starr is „klaar om te rocken” tijdens zijn Amerikaanse tournee die vrijdag van start gaat in Californië. De voormalig drummer van The Beatles zegt veel zin te hebben om op te treden met zijn All Starr Band en heeft daarom gevraagd om zo min mogelijk vrije dagen gedurende de tour.