Auteurs keren J.K. Rowling de rug toe na uitspraken transgenders

Fox Fisher, Drew Davies en Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir lieten in een gezamenlijk verklaring weten afscheid te nemen van The Blair Partnership. Een vierde auteur doet dat eveneens, maar wilde anoniem blijven.

Volgens Rowling werd nogal moeilijk gedaan over de benaming van ’mensen die menstrueren.’ Ze vroeg zich af of er geen simpeler woord was (volgens haar het woord ’vrouwen’) om dat te beschrijven. Veel gebruikers op Twitter namen aanstoot aan haar denkwijze en schreven bijvoorbeeld dat ook transgenders kunnen menstrueren.

Acteurs Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) en Rupert Grint (Ron Weasley) distantieerden zich vrijwel direct van hun ’schepper’.