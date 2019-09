Ⓒ Instagram

Ze had een zenuwinzinking, verbleef in een afkickkliniek en vecht al tijden met haar ex Kevin Federline om een goede voogdijregeling. Inmiddels lijkt deze regeling in haar nadeel te zijn aangepast omdat haar vader ervan wordt verdacht haar 13-jarige zoontje te hebben mishandeld. Het is de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen en voor Britney is de maat vol. De zangeres is helemaal klaar met haar vader.