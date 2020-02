Jack Black draagt t-shirt Nederlandse stichting

Het schooltje van Gia en haar klasgenoten stortte in 2018 in door de hevige aardbevingen op Lombok. De kinderen krijgen nu les in tenten en noodgebouwen.

De School of Rock-acteur past als gezicht uitstekend bij het verhaal achter het t-shirt, vertelt oprichter Jos van der Hoek. „Toen wij ons T-shirt initiatief 11 jaar geleden oprichtten, haalden we inspiratie uit onder andere School of Rock. Het karakter dat Jack Black in die film speelt, zet de creativiteit van kinderen centraal. Dat doen wij ook door met de kinderen T-shirts te ontwerpen.”

De post is al bijna 150.000 keer geliked, waaronder door acteur Justin Theroux.