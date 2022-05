’Dua Lipa speelt mee in nieuwe Barbiefilm’

Volgens een bron van de Britse tabloid is Dua Lipa hard op weg om in zowel de muziek- als de filmwereld een ster te worden. „Ze heeft echt indruk gemaakt in Argylle en in Hollywood werd gelijk gesproken over hoe goed ze was”, aldus de insider. „Nu heeft ze zich gevoegd bij de cast van Barbie, naast grote namen als Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell en Saoirse Ronan.”

De bron denkt dat Dua’s rol in de film over de bekende speelgoedpop een doorbraak voor de zangeres op het witte doek wordt. „Dua bewijst in rap tempo dat ze meer is dan alleen een popster. Ze heeft een veelbelovende toekomst voor zich als actrice.”