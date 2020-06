RTL gaat op zoek naar nieuwe Carlo Boszhard

In het afgelopen seizoen van de TV Kantine waren er ook al enkele onbekende Nederlanders die een gastrol speelden. Zo persifleerde de pas 23-jarige Björn de Vries Chateau Meiland-ster Martien Meiland en was Nick Stricker te zien als Jan Smit.

Helemaal origineel is de ’talentenjacht’ niet. Radio 10-dj Gerard Ekdom liet begin deze maand nog weten een zoektocht te organiseren naar de beste imitator van Nederland. Wie kan gillen als Martien Meiland of net zo kan praten als Peter R. de Vries kan zich bij hem opgeven voor het zogenaamde Ekdom in de Morgen Imitatoernooi.

Of de zoektocht van RTL imitatietalent ook op tv wordt uitgezonden, is nog niet bekend.