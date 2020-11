Harry en Meghan onder vuur om foto’s: ’Kennen ze dan helemaal geen schaamte?’

Ⓒ Getty Images

Harry en Meghan krijgen maandag een storm van kritiek over zich heen nadat ze foto’s hebben laten verspreiden waarop te zien is dat ze op een begraafplaats in Los Angeles bloemen en een krans leggen bij graven van een Canadese en Australische militair. Dit om geheel ’privé’ de Britse Remembrance Sunday te herdenken, de dag waarop in het Verenigd Koninkrijk de slachtoffers van de wereldoorlogen en de conflicten daarna worden herdacht.