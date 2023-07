Angela Groothuizen over strenge regels na Voice-schandaal: ’Bijna verkrampt’

„De grootste verandering is het zogenaamde ’vierogenprincipe’. Dat betekent dat bij echt elk gesprek iemand van de producent aanwezig is. Dat was toen ook wel vaak zo, maar nu is het véél strenger. Ze zijn zo geraakt door alles wat er bij The voice is gebeurd dat ze nu heel voorzichtig zijn. Als ik iemand online spreek, luistert er ook iemand mee”, zegt Groothuizen in de tv-gids.

In haar tijd als coach bij The voice ging het er anders aan toe. „Toen maakte ik altijd een appgroep aan met mijn talenten, konden we onderling van alles met elkaar bespreken. Ze leren namelijk het meest van elkaar, hè. Dat mocht nu niet. Pas bij de halve finales heb ik gevraagd of ik dan mijn telefoonnummer aan mijn talenten mocht geven. Dan kunnen ze zelf beslissen of ze contact willen. Ze zullen toch wel begrijpen dat ik geen gevaar vorm?” Volgens Groothuizen „is het bijna verkrampt” hoe goed de kandidaten van The talent scout beschermd worden. „Je kunt eigenlijk niet meer met elkaar werken zoals het zou moeten, maar ik begrijp de noodzaak.”

Over de nasleep van alle perikelen rondom The voice durft Groothuizen geen voorspelling te doen. „Ik ben wel benieuwd hoe het met de nasleep van The voice afloopt in de rechtbank. Ik zou het echt niet durven voorspellen. Ik weet wel dat ik toch echt op die vloer rond heb gelopen en niks heb gemerkt. Zit ook al lang in het vak en heb zoveel gezien. Maar zodra het John de Mol betreft, dan gaan we er met z’n allen op. We gaan het zien, maar ik ben blij dat we weer een programma hebben voor zangtalent.”