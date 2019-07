Jon van Eerd mengt zich in discussie Lewis Hamilton

Hij heeft geen Brits accent en woont in Monaco, volgens een journalist redenen dat mensen de F1-coureur verwijten niet echt Brits te zijn. De reporter vroeg Hamilton tijdens een persconferentie hoe hij die verwijten verklaarde. De vijfvoudig wereldkampioen reageerde verbolgen en noemde voorbeelden van andere bekende Britten die naar Monaco verhuisd zijn. „Maar het maakt ook niet uit hoe ver je de wereld ingaat; je komt terug naar de UK, je ziet het landschap, de grote historie van de Formule 1 en ik zie mijn familie. Hier ligt mijn hart. Ik ben volop Brits.”

Brits Tv-presentator Piers Morgan vindt de hele discussie ’absoluut walgelijk.’ „Eén van de grootste Britse sportmensen in de geschiedenis, een man die altijd zo trots over zijn Britse nationaliteit gesproken heeft en zoals hij zegt, dat veel meer heeft gedaan dan welke andere Brit ook maar in deze sport.”

Jon van Eerd heeft toch wel vraagtekens bij de rederering van Morgan. Hij stelt dat hij het Brits zijn van Hamilton niet in twijfel trekt. „Maar... als je zoveel van je land houdt en manieren zoekt om je land te steunen, zoals je zegt, waarom verhuis je dan niet terug naar de UK en ga je simpelweg de belastingen betalen die dat land nodig heeft!”