André Hazes: in het GEHEIM enorme dierenvriend

André Hazes en Monique haar boekpresentatie Dunya, Een hemels hondenleven) Ⓒ Hollandse Hoogte

Volkszanger André Hazes maakt in zijn overvolle agenda tussen shoots en optredens ook een plekje vrij om hulp te bieden aan hondenasiel in La Línea de la Concepción in Spanje, beheerd door de stichting Animal in Need. Het hoeft van hem niet in de media en daarom weten maar weinigen van deze kant van André: zijn grote liefde voor dieren.