Ook Heather Morris werkte niet graag met Lea Michele

„Laat ik heel duidelijk zijn: haat is een ziekte in Amerika waar we een geneesmiddel voor proberen te vinden. Dus ik wil geen haat verspreiden. Maar Lea heeft anderen zo lang respectloos behandeld, dat ik vind dat ze daar wel op aangesproken moet worden”, aldus de actrice, die Brittany speelde in Glee. Morris steekt daarbij ook haar hand in eigen boezem. „Dit heeft ook aan ons gelegen, want wij hebben het zo lang laten gebeuren zonder in te grijpen.”

Ware haalde een dag eerder uit naar Michele, nadat die een post had gedeeld waarin ze de demonstranten in de George Floyd-protesten een hart onder de riem stak. De actrice zei daarop: „Weet je nog dat je mijn eerste televisieoptreden een hel maakte? Want ik zal dat nooit vergeten. Ik kan me herinneren dat je iedereen vertelde dat je in mijn pruik zou schijten, als je de kans kreeg. Dat was een van de dingen die me deed twijfelen aan een Hollywood-carrière.”

Michele raakte daarop haar promodeal met HelloFresh kwijt. De maaltijdbezorgdienst liet weten „racisme en discriminatie niet te tolereren.” Morris benadrukt in haar post woensdag echter dat ze niet weet of dat echt de achterliggende gedachte is. „Er wordt op dit moment gesuggereerd dat ze een racist is en alhoewel ik niets kan zeggen over haar overtuigingen, nemen we hier dingen aan. En jullie weten wat er gebeurt als we dingen gaan aannemen.”