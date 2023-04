Cabaretier Paul van Vliet (87) overleden

„We zijn intens verdrietig maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend”, meldt zijn familie. „Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière. Onze lieve Paul, levenslustig, krachtig en vol ideeën tot het eind. We gaan hem missen.”

Van Vliet begon zijn carrière met het Leidsch Studenten Cabaret waarmee hij talloze voorstellingen in binnen- en buitenland maakte. In 1964 richtte hij samen met Liselore Gerritsen, Ferd Hugas, Judith Bos en pianist Rob van Kreeveld zijn eerste professionele ensemble op: Cabaret PePijn. De leden gingen in 1971 ieder hun eigen weg maar Theater PePijn bleef bestaan onder beheer van Van Vliet. Het werd een kweekvijver voor jong cabarettalent. Onder anderen Youp van ’t Hek, Herman Finkers, Jochem Myjer, Theo Maassen en Harrie Jekkers speelden er in hun eerste jaren.

Dikke Van Dale

Na Theater PePijn stond Van Vliet solo op de planken en werd hij ook actief als schrijver, zanger, musicalster en acteur. Zo speelde hij van 1994 tot 1996 Professor Henry Higgins in de Nederlandse versie van My Fair Lady. Ook was Van Vliet jarenlang ambassadeur van UNICEF.

Gedurende zijn carrière creëerde Vliet een aantal komische types waarvan de bekendste Bram van de Commune, Majoor Kees, Baron Taets van Aevezaeth, Haagse Benny en Charles van Tetterloo jr. waren. Verschillende uitdrukkingen kregen in 2019 een plek in de Dikke Van Dale.

Van Vliet stond vorig jaar nog eenmalig op de planken tijdens een benefietvoorstelling voor Oekraïne in Theater Diligentia in Den Haag. In 2018 maakte hij bekend geen grote voorstellingen meer te gaan spelen. Hij sloot zijn carrière af met een matineevoorstelling die hij zes jaar lang in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag speelde.