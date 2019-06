Trump lovend over prins Harry en Meghan

Eerder deze week kwam Trump nog onder vuur te liggen omdat hij in een interview Meghan gemeen had genoemd, dit ontkende hij vervolgens zelf. Ondanks de ophef had de Amerikaan naar eigen zeggen een gezellige ontmoeting met Harry maandag. „De koninklijke familie is erg aardig. Prins Harry nam flink de tijd om met Ivanka en mijn gezin te praten. Hij had niet aardiger kunnen zijn. Ik vind hem geweldig.”

Trump ontkende woensdag wederom Meghan gemeen te hebben genoemd. „Ik zei dat ze gemeen deed over mij”, zei hij. „Maar het is oké als ze gemeen deed, het is niet goed als ik gemeen doe tegen haar, maar dat deed ik niet.” De president is enthousiast over de hertogin. „Ze doet het goed. Ik hoop dat ze van haar leven geniet. Ik vind haar ontzettend aardig.”