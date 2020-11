Märtha Louise over Vanity Fair-interview: ’Sommige uitspraken doen me ineenkrimpen’

Op Instagram laat ze weten dat zij en Durek lang moesten wachten tot het interview gepubliceerd werd. „We deden het interview voor Vanity Fair in de zomer van 2019. De eerste, bedoel ik. We hadden er eerlijk gezegd vele.”

„Omdat het verhaal uitgesteld werd, kwamen er constant nieuwe thema’s aan de orde.” Ze vertelt dat er in de tussentijd van alles gebeurde en dat vooral de coroancrisis en haar eigen ’anti-racisme ontwaken’ ervoor gezorgd heeft dat de wereld er wat haar betreft inmiddels heel anders uitziet. „Er staan dingen in het artikel die ik nu nooit meer zou zeggen. Dingen die me doen ineenkrimpen vanuit het perspectief van waaruit ik de wereld zie anno november 2020.” Toch heeft ze geen spijt van de vraaggesprekken met het Amerikaanse magazine. „Het is ook belangrijk om in ere te houden wie ik toen was. Het is belangrijk om in ere te houden wie ik vandaag ben en dat we allemaal ons best doen in het moment waar we ons bevinden.”