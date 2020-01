Koning Albert erkent dat Delphine Boël zijn dochter is

Albert liet maandagavond via zijn advocaat weten te erkennen dat Boël zijn dochter is, meldt Belga. De 51-jarige kunstenares stapte in 2013 naar de rechter omdat ze vermoedde dat niet Jacques Boël maar koning Albert haar biologische vader was. In een later stadium dwong ze erkenning door Albert af, hij wist de rechtszaak jarenlang te rekken.

Vorig jaar oordeelde het Hof van Cassatie van België, het hoogste rechtscollege van het land, dat het voormalig staatshoofd van onze zuiderburen dna moest afstaan. Albert leverde pas in mei wangslijm in, nadat hem een dwangsom van 5000 euro per dag was opgelegd indien hij geen dna-materiaal af zou staan.

Uit het onderzoek blijkt nu dat Delphine Boël zijn dochter is. Nu de koning kennis heeft genomen van de resultaten, is hij bereid te erkennen dat Delphine zijn dochter is. Dat liet zijn advocaat weten aan De Standaard. Albert zal niet langer juridisch betwisten dat hij de wettelijke vader is. „Zelfs al zijn er juridische argumenten en bezwaren die aantonen dat legaal vaderschap niet noodzakelijk een weerspiegeling is van biologisch vaderschap en dat de gevolgde procedure betwist kan worden, heeft koning Albert besloten om in eer en geweten een einde te maken aan deze pijnlijke procedure.”