’Koning Albert II geeft toe dat hij vader van Delphine Boël is’

Alain Berenboom, de advocaat van de koning, verstuurde maandagavond een bericht naar de pers waarin wordt erkend dat koning Albert II wel degelijk de vader is van Delphine Boël, meldt De Standaard.

Boël wil worden erkend als de biologische dochter van Albert II, met wie haar moeder, Sybille de Selys Longchamps, in de jaren zestig een affaire zou hebben gehad. In de twee arresten heeft het hof van beroep geoordeeld dat Jacques Boël niet de wettelijke vader van Delphine is en dat Albert een dna-test moest ondergaan.

In december werd duidelijk dat Albert II de resultaten van zijn dna-test moet vrijgeven.