Job Gosschalk uit Nederlandse filmvereniging gezet

Jenny Booms licht namens de organisatie het besluit toe aan het blad. Zij laat weten dat de verklaring die de voormalig castingdirector begin november vorig jaar naar buiten bracht over zijn grensoverschrijdend gedrag de aanleiding is geweest zijn lidmaatschap te beëindigen. „Zijn handelingen zijn strijdig met de gedragsnormen. Leden mogen zich niet inlaten met praktijken die de wet overschrijden of regels die fatsoen te buiten gaan.” De reden dat Gosschalk pas zo laat uit de vereniging is gezet, is omdat het bestuur maar een paar keer per jaar bij elkaar komt, meldt journalist Frank Waals op Twitter.

De DAFF telt zo’n driehonderd leden, filmmakers van voor en achter de camera. Zowel Job Gosschalk als Hans Kemna, oprichter en jarenlang eigenaar van Kemna Casting, zijn vanaf het begin lid geweest van de vereniging, die opgericht werd naar aanleiding van een onderzoeksrapport uit 2009 waaruit bleek dat er binnen de Nederlandse filmsector sprake was van onderling wantrouwen, slechte communicatie en een gebrek aan helder omschreven doelstellingen.

Grote Nederlandse acteurs als Rutger Hauer, Carice van Houten, Barry Atsma en Thekla Reuten zijn bijvoorbeeld lid en ook Jobs neef Janusz Gosschalk, leidinggevende bij het inmiddels veelbesproken Kemna Casting. De leden bepalen sinds 2015 de nominaties en de winnaars van de Gouden Kalveren voor bioscoopspeelfilms en lange documentaires waarvoor zij samenwerken met het Nederlands Film Festival.