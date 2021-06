Noodweer teistert Sonja Bakker: woonkamer onder water

Op Instagram toont Sonja de nasleep van de enorme windvlaag die leidde tot code oranje in vrijwel alle Nederlandse provincies. Zo ook in het Noord-Hollandse Bergen.

„Helaas had het noodweer ons ook flink te pakken”, schrijft ze bij een video van haar woonkamer die volledig blank staat. Maar gelukkig voor Sonja kon ze rekenen op steun: „Zoveel dank aan onze hulptroepen.”

Het stormt al een tijdje in het leven van Sonja Bakker. Zo is ze al maanden verwikkeld in een knipperlichtrelatie met Barry van Suijdam, die in maart werd veroordeeld voor mishandeling van de dieetboekenschrijfster. En nadat ze tot twee keer toe met hem brak, lijkt het erop dat Sonja haar ex toch weer in genade heeft aangenomen.