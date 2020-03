Eddy Terstall maakte epische serie over Nederland in 20e eeuw

Dat meldde Terstall in een gesprek op NPO Radio 2. „Net zoals ik met Simon op een toegankelijke manier onze progressieve leefcultuur wilde tonen, wil ik nu de geschiedenis van Nederland documenteren aan de hand van een aantal heel verschillende gezinnen: een Haagse Harry die met een Indische dame gaat, een Berber-gezin in Rotterdam, twee mensen in Amsterdam die elkaar hebben leren kennen bij de Maagdenhuisbezetting.”

De regisseur heeft al veel research verricht en schrijft aan het script. „We maken in het verhaal tijdsprongen aan de hand van belangrijke voetbalmomenten in de recente Nederlandse geschiedenis”, legt hij uit. „Cruijff die terugkwam, ADO dat naar de eredivisie ging en natuurlijk de EK’s. Dat zijn belangrijke momenten voor veel Nederlanders, en ze dienen als handvat om een bepaald tijdsbeeld te schetsen.”

Terstall kan nog niet zeggen wanneer Liefde van ons leven gedraaid gaat worden. Zijn vorige NPO-project, over het leven van koningin Beatrix, werd toen het script klaar was getorpedeerd. Zijn laatste speelfilm was Alberta uit 2016. Zijn bekendste werk blijft Simon, de met prijzen overladen tragikomedie over de vriendschap tussen een ras-Amsterdammer en een zachtaardige homoseksueel.