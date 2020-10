Tjitske Reidinga over roken: ’Het is eigenlijk heel sneu’

„Ik doe het niet alleen voor mijzelf maar ook voor mijn omgeving”, vertelt Tjitske aan het ANP. Ze stak tot nu zo’n 15 sigaretten per dag op. „Het kan ook al heel lang niet meer. Het is eigenlijk heel sneu”, vindt ze.

Het feit dat Tjitske weet waar ze aan begint, gaat haar helpen. „Het is gewoon een mentale knop omzetten”, legt ze uit. „Eigenlijk is het gewoon een enorme mindfuck. Als je in het vliegtuig zit of slaapt heb je toch ook geen nicotine nodig?”

Niet opgeven

In totaal hebben al zo’n 330.000 mensen meegedaan aan Stoptober. Voor nieuwe deelnemers heeft Tjitske een aantal tips. Zo raadt ze een goede voorbereiding aan en adviseert de actrice om tijdens de beginperiode vooral kleine doelen stellen. „Bekijk het dag voor dag. De eerste twee dagen zijn het moeilijkst. Dan heb je al een hele klap gehad.”