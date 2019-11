A$AP Rocky toch terug naar Zweden

Vrijdag werd bekend dat Rakim Mayers, zoals A$AP officieel heet, volgende maand een optreden geeft in Stockholm. Op woensdag 11 december staat hij in de Ericsson Globe in de Zweedse hoofdstad. „Na de enorme steun van zijn Zweedse fans, keert hij terug naar Stockholm voor zijn langverwachte optreden”, staat er volgens TMZ in een persverklaring over het concert. De kaartverkoop start op 12 november.

De Amerikaanse rapper werd in augustus, nadat hij een maand had vastgezeten, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf na een vechtpartij in de Zweedse hoofdstad eind juni. Ook moest hij het 19-jarige slachtoffer, dat verwondingen opliep bij de vechtpartij, een schadevergoeding van 1100 euro betalen.

Toen A$AP Rocky vastzat op verdenking van mishandeling in Zweden begonnen de Amerikaanse regering en Donald Trump zich ermee te bemoeien hem vrij te krijgen. De rapper zou volgens Amerikaanse media hebben gezegd nooit meer naar Zweden terug te keren. Daar is hij snel op teruggekomen.