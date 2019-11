Lady Gaga eerlijk over ’affaire’ met Bradley Cooper

Het gonsde van de geruchten over een mogelijke affaire tussen Lady Gaga en Bradley Cooper. Het duo, dat met het uit A Star is Born afkomstige nummer Shallow een enorme hit scoorde, zou er ook naast het podium een romantische relatie op nahouden. Maar volgens Lady Gaga was dat allemaal toneel.

„Voor mij, als een artiest en een actrice, is het niet meer dan logisch dat we wilden dat mensen in onze liefde geloofden”, zegt de popster in het interview. Ook hun optreden bij de Oscars - waar de vonken volgens fans over het toneel vlogen - was onderdeel van dat toneelstuk. „We wilden dat onze liefde door de camera heen op iedere tv te voelen zou zijn. Daar hebben we dagenlang hard aan gewerkt.”

Oftewel: de affaire was geen affaire, maar een vooropgezet plan. „We hebben alles uitgedacht”, zegt Lady Gaga. Dat mensen zo meegingen in hun ’liefde’, deed het stel goed, zo vertelt ze. „Toen we het er met elkaar over hadden, zeiden we: ’goh, dat hebben we toch goed gedaan’.”