Vrouw Nick Carter weer zwanger na meerdere miskramen

De Backstreet Boy en zijn vrouw hadden niet verwacht dat het weer zou lukken om op een natuurlijke manier zwanger te worden. Door Laurens medische geschiedenis en de moeite die ze hadden gedaan voor hun eerste twee kinderen, kwam het nieuws als een verrassing. De 37-jarige Lauren kwam er dan ook pas toen ze meer dan vijf maanden zwanger was achter. „Ik voelde iets bewegen in mijn lichaam en zei: Nick, er voelt iets niet goed”, vertelt ze aan People. „Ik denk dat ik naar de dokter moet, er is iets mis met me. Het was niet mogelijk dat ik nog een kind zou krijgen, dus ik ging er niet vanuit dat ik zwanger was.”

Nick (40) en Lauren verwachten hun derde kindje in april. Het koppel, dat in 2014 trouwde, heeft al een 4-jarige zoon en een 1-jarige dochter.