Peter Gillis en Nicol uit elkaar

„Dat doen we op een vriendschappelijke manier, want we hebben als maatjes nog wel veel plezier met elkaar”, vervolgt Gillis. „Maar voor ons beiden is het beter als we elk onze eigen weg inslaan, ze zal dan ook geen deel meer uitmaken van de vaste cast van seizoen 10 van realityserie Familie Gillis: Massa is kassa. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat we voorlopig met rust gelaten willen worden. We gaan dit eerst verwerken.”

De breuk heeft geen gevolgen voor het huidige seizoen van Massa is kassa. „Wij hebben van Peter en Nicol begrepen dat zij niet meer samen zijn. Het huidige seizoen is volledig opgenomen en wordt zoals gepland uitgezonden tot en met 20 februari. Nicol zal niet tot de vaste gezichten behoren in het volgende seizoen dat in mei van start gaat”, laat een woordvoerder van Talpa weten aan Privé.

Huiselijk geweld

Problemen heeft het koppel al sinds eind mei vorig jaar. Toen werd bekend dat Peter Gillis en Nicol Kremers waren terechtgekomen in huiselijk geweld, en dat hij door de politie was meegenomen. Nadat het eerst snoeihard werd ontkend, werd later de ernst van de situatie duidelijk. Volgens het OM zou Gillis zijn vriendin onder meer in haar rug en neus hebben gebeten. Kremers is in november van vorig jaar gehoord in deze zaak. Een exacte datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend.

VIDEO: Eerder deze week gingen de geruchten al dat de relatie tussen Peter Gillis en Nicol voorbij zou zijn. Verslaggever Jordi Versteegden zocht uit hoe het zit. Tekst gaat verder onder de video.

Volgens een woordvoerder heeft de rechtszaak echter niets te maken met de breuk. „De koek is gewoon op, de liefde is voorbij. Maar ze blijven wel vrienden”, meldt hij aan Omroep Brabant.