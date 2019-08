David Rubin nieuwe Academy-voorzitter

Rubin heeft acteurs gecast voor meer dan honderd films, waaronder The English Patient, Get Shorty, Men in Black en My Best Friend’s Wedding. Ook werkte hij mee aan verschillende televisieseries. Voor Game Change (2012) en Big Little Lies (2017) ontving hij een Emmy voor Beste casting.

Rubin volgt de huidige voorzitter John Bailey op die vorig jaar in opspraak kwam nadat hij beschuldigd werd van seksuele intimidatie. The Academy stelde een onderzoek in en besloot daarna Bailey aan te houden als voorzitter. Wat hij precies gedaan zou hebben, is nooit duidelijk geworden.