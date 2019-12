Radio 538-dj Daniël Lippens geschorst na aanrijding

Daniël Lippens Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Daniël Lippens is voor onbepaalde tijd niet meer te horen op Radio 538. De dj is geschorst nadat hij vrijdag een ongeluk heeft veroorzaakt waarbij hij een fietser van de weg reed. Omdat Lippens op het moment van het ongeval bezig was met een livestream, verschenen de beelden direct op het internet.