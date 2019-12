MARIANNE WEBER: ’Het stemmetje dat het mis was, wilde ik niet horen...’

Het zijn zware tijden voor Marianne Weber. Onlangs is er bij de zangeres borstkanker vastgesteld. „Ik leef nu van dag tot dag’’, vertelt ze aan Privé. Ⓒ Hollandse Hoogte

’Ach, het zal wel niks zijn, maar laat ik er toch maar even voor naar de dokter gaan.’ Dat dacht MARIANNE WEBER nadat zij tijdens het einde van de zomer al een tijdje last had van een pijnlijke borst. In het Alexander Monro ziekenhuis in Bilthoven kreeg zij een vreselijke diagnose: tot haar grote schrik werd niet in één, maar in beide borsten kanker geconstateerd. „Bij die uitslag zakte de grond echt onder mijn voeten vandaan. Ik voelde me zo kwetsbaar en eenzaam…”