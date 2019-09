Kijkers kunnen niet uit over rijgedrag Martien

In de aflevering is te zien hoe Martien vanaf het begin al een veelbelovende rit voor de boeg lijkt te hebben. Hij heeft moeite met de navigatie, die het uiteindelijk ook niet doet, hij rijdt deels over de middenstreep, waarna er flink naar hem getoeterd wordt. „Jij rijdt als een gek man”, zegt Caroline. Al kan ze er ook wel om lachen.

Opnieuw wordt er getoeterd als hij te langzaam optrekt bij een groen verkeerslicht. Dan volgt nog een abrupte bocht naar links en een trap op de rem, omdat er plotseling een auto van rechts komt. Geen wonder dat kijkers grappen dat hij de volgende deelnemer zal zijn aan het tv-programma Slechtste chauffeur van Nederland Vips. En dat ze een bekend gezegde wijzigen naar: „Martien achter het stuur, bloed aan de muur.” Wat iemand opgelucht doet verzuchten: „Gelukkig zijn ze geëmigreerd.”

Van al dat commentaar op zich wordt ook weer gesmuld. Wat een kijker doet verzuchten: „Is er eigenlijk ook een napraatprogramma over de aflevering? Een soort Meilandpraat, zeg maar?”