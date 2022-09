Frits Spits: ’Ik probeer iedere dag beter met de dood om te gaan’

Binnenland

Horror bij het Spookslot: lange rijen voor een boek, maar er zijn te weinig exemplaren gedrukt

Waar vroeger de horror zich afspeelde in het Spookslot, gebeurde dat vandaag daarbuiten. In de ellenlange rijen voor de recentelijk gesloten attractie in de Efteling welteverstaan. Honderden fans wilden maar wat graag een speciaal boek bemachtigen over de attractie, maar er waren te weinig exemplare...