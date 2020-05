Comedywereld rouwt om Fred Willard

Steve Carell laat op Twitter weten: „Fred Willard was de grappigste persoon waarmee ik ooit heb gewerkt. Het was een lieve, geweldige man.” Bob Saget noemt de komiek in een tweet ’de lieve, hilarische, aardige man die we hebben verloren’ en zegt dat het een feestje was met Willard te werken. Roseanne Barr twittert: „RIP Fred Willard. Een geweldige komiek en een geweldig persoon.”

„Ik ben er kapot van dat de grote Fred Willard overleden is”, aldus Paul Feig. „Het was een eer hem een vriend te noemen. Een van de grappigste, aardigste, liefste en puurste mensen die ik ooit heb gekend. Hij was mijn held toen ik een kind was. Hij was nooit niet grappig.” Judd Apatow schrijft: „Fred Willard had niet grappiger kunnen zijn. Hij bracht pure vreugde met zich mee. En was de liefste persoon die je ooit zult tegenkomen.”

Willard was vijftig jaar lang te zien in films en televisieseries. De Amerikaan werd bekend door zijn rollen in This Is Spinal Tap, Best in Show, Anchorman en WALL-E. Ook was hij op televisie te zien in Everybody Loves Raymond en Modern Family.

De comedian was tot op late leeftijd nog werkzaam. Zo is hij nog te horen in de aankomende Netflix-show Space Force en in het 24e seizoen van The Bachelor.