David Lynch deelt ’verjaardagscadeautje’ op Netflix

Het filmpje vertelt over een inspecteur, gespeeld door Lynch zelf, die een pratende kapucijnaap ontvangt die verdacht wordt van moord. Fans online reageren heel blij op het ’cadeautje’ van Lynch.

De regisseur heeft sinds zijn nieuwe Twin Peaks-serie in 2017 geen nieuw werk meer uitgebracht. What Did Jack Do? is ook in Nederland op Netflix te vinden.