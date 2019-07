Nederlander maakt serie met Ronaldinho

Shadowplayers vertelt over Sony Kamara, een Mexicaans-Afrikaans-Amerikaanse voetballer die als tiener een fenomeen was. Zijn volwassen dagen slijt hij echter als vakkenvuller in een supermarkt in Los Angeles. Sony wordt getrokken naar de donkere kant van het straatvoetbal. Hij en andere spelers staan bekend als ’shadowplayers’.

Ronaldinho lanceerde maandagochtend op sociale media de eerste teasertrailer van Shadowplayers. De casting is momenteel in volle gang. De serie zal vanaf eind september ook in Nederland te zien zijn bij het nieuwe streamingnetwerk The Zeus Network.

De Nederlandse regisseur Jeffrey Elmont woont en werkt sinds 2007 in Hollywood. Hij heeft hier een aantal bekroonde projecten geregisseerd. In zijn eerste korte film League of Legends schitterden profvoetballers als Edgar Davids, Johnny Heitinga, Nigel de Jong en Michael Reiziger.