Frenna openhartig over jeugd in armoede

Het is geen voor de hand liggende combinatie: hiphop en gospel. Maar in het nieuwe EO-programma All of the lights wagen achtereenvolgens Frenna, het vijfkoppige Broederliefde, Glenn Faria en Yung Nnelg het erop: ze zingen hun hits in een gospeljasje.

Liveband

De hiphopartiesten doen dat onder begeleiding van een liveband met Elisha Music en het ZO! Gospel Choir. Youtuber, rapper en acteur Défano Holwijn presenteert de vierdelige reeks en interviewt de hiphoppers over de hoogte- en dieptepunten uit hun leven.

Zo vertelt Frenna (30) in de eerste aflevering over de armoede waarin hij opgroeide in de Haagse Schilderswijk. Wat er bij hem als kind stevig inhakte was de angst van zijn vader om de brievenbus te legen. Welke rekeningen zouden er tevoorschijn komen?

De rapper, die twee jaar geleden een award ontving voor de 1 miljard streams die hij in totaal heeft behaald, haalt de schaamte toen de familie uit huis werd gezet en zijn eenzaamheid als kind aan. Het publiek tijdens de opnamen roept hij op te durven dromen. „Morgen is niet beloofd, dus doe het nu.”

Gospel

Naast het koor begeleidt zanger Brownie Dutch en een band de nieuwe uitvoeringen in All of the lights. Hij wijst erop dat supersterren als Beyoncé en Ed Sheeran zijn begonnen met gospel. Dat geldt niet voor Frenna, als staat deze muziek wel veel dichter bij hem dan de buitenwereld misschien denkt, zo vertelt hij Holwijn. „Gospel staat voor hoop en alles wat ik rap gaat ook over hoop.”