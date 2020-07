Jeangu Macrooy: koester het leven

„Het is nu een paar dagen geleden dat het nieuws binnenkwam over Naya’s vermissing. Ik vind het zo verdrietig dat ze nog steeds niet gevonden is”, schrijft Jeangu op Instagram Stories. „Het leven is zo kwetsbaar. Hou je stevig vast aan je dierbaren nu het nog kan. Elk moment dat je samen bent is veel te kostbaar om als vanzelfsprekend te beschouwen.”

Bekijk ook: Zoektocht naar lichaam Naya Rivera kan nog dagen duren

Merkwaardig genoeg twitterde Rivera vorige week, enkele dagen voordat ze verdween, nog een soortgelijke boodschap. „Ongeacht het jaar, de omstandigheden of de ruzies: elke dag dat je leeft is een zegen. Haal alles uit je dag en alle dagen die nog volgen. Morgen is niet vanzelfsprekend.”

Rivera verdween woensdagmiddag tijdens een boottocht met haar zoontje op Lake Piru in Californië. De autoriteiten gaan ervan uit dat ze is verdronken. De afgelopen dagen is met man en macht naar haar gezocht, maar nog zonder resultaat.