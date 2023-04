Casting director Bond-films: rol 007 past niet bij jonge acteurs

Voor de Bond-film Casino Royale uit 2006 werd in eerste instantie veel naar jongere acteurs gekeken. „Ze hadden niet de ervaring”, zegt McWilliams over hen. „Ze hadden niet de mentale capaciteit om het op zich te nemen, want het is niet alleen de rol op je nemen, het is een enorme verantwoordelijkheid.” Uiteindelijk zochten McWilliams en haar team naar een meer ervaren acteur voor de film. Dat werd Daniel Craig. Zijn laatste Bond-film No Time To Die verscheen in 2021.

McWilliams zegt dat de nieuwe James Bond niet per se een bekende filmster hoeft te zijn. „Het gaat om wie het meest geschikt is voor de rol”, zegt de casting director.