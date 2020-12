Nicolette Kluijver: ’Ik ben een LEGO-nerd’

Nicolette vormt voor de special, die op tweede kerstdag wordt uitgezonden, een duo met haar Expeditie Robinson-maatje Kaj Gorgels. „We wisten al dat we samen zes weken op een onbewoond eiland konden zitten, maar dan is het nog maar de vraag of je ook samen kunt legoën”, aldus de presentatrice.

Met Kaj aan haar zijde viel Nicolette tot haar grote opluchting met de neus in de boter. „Ik had hartstikke veel aan hem! Hij blijkt een enorme LEGO-fanaat. Dat was absoluut mijn redding”, lacht ze.

Helemaal te pakken

De dozen met de bekende bouwsteentjes worden sinds de opnames ook weer veelvuldig uit de kast getrokken in huize-Kluijver. „Ik moest altijd al legoën met de kinderen maar ik was er superslecht in. Ik had er gewoon niet het geduld voor. Maar nu kan ik er echt lekker voor zitten. Ik heb het helemaal te pakken! Waar is mijn BNN-bloed gebleven?”, vraagt ze zich lachend af. „Het was echt heel leuk.”

In de VIP-editie, speciaal voor een goed doel, maken nog vier koppels hun opwachting. Ook Fien Vermeulen en Fernando Halman, Moïse Trustfull en Kaj van der Voort, Heleen van Royen en Bart Meeldijk en Emma Deckers en Christiaan Bauer doen mee. Het programma wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai.

LEGO Masters was dit jaar een van de grote televisiehits. De show wist steevast meer dan een miljoen kijkers per aflevering te trekken. Vanwege het grote succes is er al een tweede seizoen aangekondigd.