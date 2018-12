Chris Rock trakteert vreemden op etentje

Chris wilde afgelopen week een hapje eten in een Mexicaans restaurant in New York. Bij aankomst kreeg hij te horen dat er geen tafeltjes vrij waren. Hierop werd hij door twee dames uitgenodigd om bij hen te komen zitten.

„Hij besloot bij hen aan te schuiven”, vertelt een ooggetuige aan New York Post. „Toen hij vertrok liet hij 1000 dollar achter. Hij zei dat ze mochten bestellen wat ze wilden.”