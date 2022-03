Serie ’Upload’ gaat verder met virtuele marteling

Na een auto-ongeluk in het eerste seizoen van Upload, kon app-ontwikkelaar Nathan op het nippertje van de dood worden gered. Vriendin Ingrid wilde nog geen afscheid nemen en dwong toestemming af om het brein van haar vriendje te uploaden naar een digitale illusie, zodat ze hem kon blijven bezoeken. Het Lakeview-hotel zag er op het eerste oog mooi uit, maar in de praktijk moest Nathan overal voor betalen. Met het geld van de schoonfamilie, wel te verstaan. Terwijl Ingrid zo de controle over haar vriendje hield, kwam Nathan zelf in contact met ’engel’ Nora. Deze moderator kon hem vanuit de levende wereld helpen met het nieuwe digitale bestaan. Stiekem ontstond er zo een romance, waar Ingrid uiteraard niet achter mocht komen.

Het tweede seizoen gaat verder waar het verhaal twee jaar geleden ophield. Nathan heeft zijn datalimiet overschreden en is de rest van de maand bevroren, waarmee Ingrid haar kans grijpt om zich te settelen in Lakeview. Ze beweert dat ze haar leven heeft gegeven om bij Nathan te kunnen zijn, maar daar lijkt een doortrapt plan achter te zitten. Intussen kiest Nora, samen met haar terminaal zieke vader, voor een offline bestaan in de echte wereld. Waarmee Nathan haar dus niet meer kan bereiken.

Naast die plotontwikkelingen gaat het bij Upload, bedacht door Greg Daniels (The office US, Parks and recreation), vooral om de komische en wrange uitvergrotingen van een digitaal leven. Want deze wereld lijkt misschien vol te zitten met eindeloze mogelijkheden, maar in de praktijk is het vooral een hele irritante en ongemakkelijke plek.