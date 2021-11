Relatie oud-schaatser Rintje Ritsma na dertien jaar voorbij: ’Kies geen partij’

„Lieve mensen, ik heb een droevig bericht. Youandi en ik gaan uit elkaar”, schrijft de Beer van Lemmer op Facebook. „We hebben geen ruzie, maar gaan beiden ons eigen weg. Voor sommigen is het een verrassing, voor anderen totaal niet.”

Rintje wil niet dat er ’partij wordt gekozen’. „Dat zouden we allebei niet leuk vinden. We willen even rust om deze kloteperiode door te komen. Omdat verhalen snel een eigen wending krijgen, dit onpersoonlijke bericht. Het is helaas niet anders.”

Sterke relatie

Afgelopen zomer liet Youandi nog weten dat Rintje en zij een ’sterke relatie’ hebben. In gesprek met het huis-aan-huis maandblad GrootdeFryskeMarren vertelde ze: „Het zit in mijn aard om positief te zijn. Tegelijk ben ik een sterke persoonlijkheid. Een van de belangrijke redenen waarom Rintje en ik bij elkaar passen. Een bijzondere eigenschap maakt onze relatie sterk, want iedere keer als de één hoog in de emotie zit, is de ander rustig.”

De twee waren samen sinds 2008 en kregen acht jaar later dochter Kiki (5). Youandi had al zoon Clemens (15) uit een eerdere relatie.